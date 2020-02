Escribe poesía y ensayos, le interesa la fotografía. “La obra, para mí, reside en la idea, no tanto en su forma. La inspiración no existe. Ser artista tiene que ver con mi persona, no es una profesión. Es un martirio que se padece muchísimo, la cabeza no para, pasé tiempo sin poder dormir, el estrés me quemó varias veces. Pero estoy agradecido de padecerlo y no que el mundo me resbale y lo ignore. Con el arte lo que hacés es abrirte el pecho, clavarte un cuchillo y exponerte al mundo. Es tan vulnerable, un ejercicio durísimo. No es un camino feliz el del arte, y eso que tengo el privilegio de vivir bien de esto”.