Ángel, su papá, llegó al país proveniente de Italia cuando tenía dos años. Trabajó de "llavero" de Obras Sanitarias. "Mi viejo era uno de los que abría las válvulas", explicó. Su padre estudió bandoneón un año, pero el experto era su tío, el mismo que le regaló una guitarra cuando era niño. "Cuando era chico me gustaba cantar los tangos de Gardel -contó-. Yo rascaba la guitarra, pero se ve que la música ya me gustaba. En el año 50 escuchaba el bandoneón en la radio pero no lo conocía. Una vez mi papá me llevó a casa América y me hizo ver todos los instrumentos. Yo vi uno ahí guardadito en un estante. 'Ese me gusta', le dije. 'Bueno, ese es el bandoneón que vos escuchás en la radio', me dijo. Ahí fue que casi a fin de año, mi papá me compró mi primer bandoneón".