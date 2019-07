Aquí se redescubre el hacer cosas por placer, sin importar el qué dirán. La película logra mostrar una parte de la realidad de Marta sin detenerse a juzgar o a plantear una mirada moralizante acerca de su situación. Por el contrario, la acompañan y logran hablar su mismo idioma y entender los tiempos, las pausas y los cambios de ánimo de este personaje tan particular. No se pone a indagar su pasado o a plantear qué será de ella en el futuro. Uno de sus objetivos era de instalar la idea de alojar lo que le pasa al otro, escucharlo, no querer callarlo o cambiarlo. Es una historia llena de empatía. Se la puede ver a su protagonista planeando su show, ensayando pasos en cada esquina sin molestar a los transeúntes que no pueden disimular su asombro y deciden parar la marcha para no perderse un segundo de lo que está ocurriendo.