“Me llamo Milena, tengo 17 años y vine de Quilmes. Tengo experiencias familiares en este tema y por eso quiero que nos dejen decidir. Y quise apoyar la ley desde la Plaza porque acá me siento segura, protegida, no me siento sola. En la Plaza estoy con otras miles y miles de chicas que me representan y que están por lo mismo que yo”.