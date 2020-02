Valeria Shapira: Existen frases muy desafortunadas con aquella mujer que decide no ser madre, o que no puede ser madre. Porque no todas las que no son mamás lo son por decisión, muchas mujeres no pueden biológicamente. Entonces existe este señalamiento social de quién te va a cuidar, o “mirá, no tiene hijos, es una egoísta”. Como si perpetuar la especie fuera señal de altruismo o de generosidad. Yo creo que las personas cuando señalan tanto con el dedo al otro, en realidad proyectan cosas propias. El diferente siempre inquieta. Las mujeres que no tenemos hijos, que somos las menos, inquietamos porque, “¿qué tiene esta mujer que yo no tenga?”. Entonces. la respuesta más rápida y más fácil es descalificarla. Dicen “es rara”, “ningún tipo quiere estar con ella”. “es una jodida”. Me han dicho muchas veces “quién te va a cuidar cuando seas grande”, pero nunca traería un hijo al mundo para que me cuide, porque eso sí es un acto de egoísmo. Y además ¿quién te garantiza que el hijo te va a cuidar? En todo caso me falta lo que le falta a cualquier ser humano, porque todos somos incompletos. Pero un bebé no me va a venir a completar ni a mí ni a ninguna mujer. Tener un hijo para que venga a resolverte un problema de pareja, a completarte como mujer, o a ponerte en un lugar social en el que vos querés estar, me parece tremendo.