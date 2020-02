“La primera vez que vino a verme el grupo de mujeres trans les pedí que me cuenten sus sueños. Una de ellas, Katy, me dijo que el suyo era tener una cama limpia para morir” , contó la religiosa cuando tomó la palabra. “En ese momento me contacté con un sacerdote, le conté el caso y consiguió una casa abandonada, que con el tiempo se convirtió en el refugio de las chicas. Hoy Katy lleva adelante un taller de costura y hace 3 años que está yendo a Alcohólicos Anónimos y se está recuperando ", relató.