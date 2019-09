En las distintas funciones que desempeñé, pude comprobar que no es necesario gritar o hablar de una forma prepotente o masculina para que me respeten. Siempre me manejé en forma transparente, cumpliendo, antes que nadie, las normas, que es la manera de poder exigir a los demás que lo hagan. Creo que la autoridad se gana con el ejemplo y el respeto. Hasta ahora, esa fue mi forma de liderar y me ha funcionado muy bien.