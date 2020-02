Sin embargo, fue el primero en romper el pacto de silencio ante la Justicia. “ Puccio me dio el revólver calibre 38. Me dijo: ‘Tomá, tenés que limpiarlo. Pensá en tu familia’. Disparé tres veces sin apuntar, al bulto. Estaba tan alterado que repetía en voz alta. ‘No puedo, no puedo’. Puccio me palmeaba la espalda y me decía: ‘Cumpliste con tu deber…’". Así lo reveló Gabriela Cociffi de Infobae en su investigación del caso. También colocó a Laborda en la génesis del horror, como miembro fundador de los proyectos oscuros de Puccio.