"Espero que al recibir esta carta usted y su familia se encuentren bien. Sé que parecerá extraño recibir una carta mía, han pasado ya más de diez años desde que sucedió aquel lamentable hecho del que usted y su familia fueron víctimas y en el que yo formara parte. Sé que leer esta carta puede ser difícil y que le puede traer recuerdos de dolor. Deseo de todo corazón que no se sienta mal por el atrevimiento que me estoy tomando. El motivo es expresarle mi arrepentimiento y perdón por lo ocurrido. Sé que realmente fue algo muy feo lo que sucedió y ya hace mucho tiempo que yo quería enviarle esta carta, pero con toda sinceridad le digo que es y fue muy difícil para mí enfrentar este hecho tan vergonzoso y cobarde que no tuve el valor para hacerlo hasta este momento. Esta carta tiene para mí más significado y valor que cualquier situación judicial. Lo que pueda decir o hacer la Justicia en relación a mí, aun con la más penosa de las condenas, no tendría sentido si yo no tuviera oportunidad de expresarle a usted y a su familia, quienes fueron víctimas de tanto dolor por una actitud cobarde, irresponsable y criminal por parte mía, mi más profundo arrepentimiento y mis más sinceras disculpas. Aunque en este momento yo me encuentro en libertad y la Justicia aún no ha resuelto mi situación procesal penal, quiero remarcar que esta carta no tiene nada que ver con la Justicia, es algo personal con usted y su familia. Sé que usted sufrió, lo mismo que sus hijos y familia. Yo siento un profundo dolor por lo ocurrido y es que a veces no sabemos lo que hacemos. Por eso le vuelvo a pedir perdón aunque yo no fui el ideólogo de aquel doloroso hecho en el que participé de manera inconsciente, es una responsabilidad moral y de respeto enviarle estas líneas. Hubiese preferido trasmitirle esto personalmente, pero es posible que usted no quiera verme. Señora Nélida Bollini de Prado, no sé si hay algo que yo pueda hacer por usted, sé que además de pedirle perdón tengo una deuda con usted y su familia. Me encuentro a su entera disposición para servirle en todo aquello que esté dentro de mis posibilidades y aunque exceda a estas, realzaré mis máximos esfuerzos para cumplir lo que usted necesite".