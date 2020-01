— Creo que está convencido de que el mundo es más grande que la Argentina; es lo que dijo en 2017. Para mí, como periodista, como argentina y como católica, es una pena que no haya venido todavía. Me hubiese encantado a mí que lo hiciera en 2013, desde Brasil, haber pasado 3 horas en Buenos Aires, y nadie más estaría especulando con si viene o no viene: si no viene es porque Cristina…, si no viene es porque Macri… Ahora ya avisó que en 2020 tampoco viene. Y uno de los obispos que estuvo en al visita ad limina [N. de la R: visita de trabajo que todos los obispos de un país le hacen al Papa cada 5 años] me dijo: “Hoy por hoy, ¿para qué va a venir el Papa a la Argentina?” Redujimos demasiado su imagen y creo que él hoy no sabe si le haría bien al país venir. Sumar a la grieta no creo que sea su intención. Sé que quiere venir. En casi todos los viajes, yo o algún otro periodista, preguntamos cuándo piensa ir a la Argentina. El nunca se enoja, nunca se ofusca; hay temas de los que de pronto no quiere hablar porque están fuera de lugar, pero a mí siempre me ha respondido, “cuando Dios quiera”, “en otro momento”, “ya se verá”, siempre muy receptivo. Yo creo realmente que él considera que hoy puede hacer más yendo a Nagasaki que viniendo a Buenos Aires. Y sabe que tiene un tiempo limitado. Creo que va a ser de los últimos viajes que haga. Y cuando quede claro que viene por amor a la Patria y no por política. Yo le creo cuando dice que el mundo es más grande que la Argentina y pienso que él cree que puede hacer más por la Iglesia global y local, en otros países antes que en Argentina.