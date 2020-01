“Buscamos que el uso de cannabis sea para todas las patologías que prescriba el médico , creemos que es para todas, no solo para la epilepsia refractaria. Hay que reglamentar bien el artículo 8, que es el del registro de cultivadores hogareños, para que el Ministerio de Salud autorice al paciente que presente historia clínica y prescripción y pueda tener sus plantas, y el acceso vía farmacias. También que el Conicet pueda investigar ampliamente con cultivos experimentales que no requieran, como pretende la ley actual, el control de Seguridad”, comentó a Infobae Gaillard, quien fue concreta: “Queremos un Estado que ayude a las personas y no las reprima, por eso estamos con mucha expectativa” .