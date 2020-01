-No, no son víctimas, porque eso te deja en no hacer nada. No me gusta hablar de víctimas porque inhabilita a las personas. Pero no todos los pibes hacen eso ni eligen darse con una botella. Pero hay algo para replantearse como modelo diferente. Tiene que ser una ciudad preparada para jóvenes, no con un gazebo en la playa con papelitos. Además, el acto de consumo no se resuelve si le sacás la botella . Es anterior. Los pibes que llegan a Villa Gesell, ¿la solución es el intendente de Gesell? No, si tomaron todo el año. ¿Es el problema la playa? Pareciera un análisis corto ¿Estamos preparados para hacer análisis para el verano que viene? Espero, hay que trabajar mucho y antes.