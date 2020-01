La Luna sólo responde a algunos estereotipos de los boliches tradicionales. Hay muchas barras, un piso superior para “eventos privados”, un sector al aire para fumadores, un grupo de seguridad que no discrimina, guardarropas, precios razonables y una tarima con un caño a la que Morello se sube cada noche para darle la bienvenida a la gente. También para presentar a Hollywood, la drag queen estrella de la disco, oriunda de Santa Fe, quien al igual que su jefe aclaró: “Acá no se admiten los excesos. No hay sexo ni drogas ni cosas raras. Es un lugar familiar”.