Hollywood contó que cuando arribó a Pinamar tocó las puertas de La Luna para ofrecerse como camarera: “Recuerdo que en la punta de la barra me maquillaba y las señoras me miraban con el tenedor en la mano hasta que me pegara la última pestaña. Con Mike Cameroni (célebre RRPP de Pinamar) empecé a trabajar en Ku. Y de un día para el otro hice un gran click y conocí a muchos artistas. También trabajaba en el Ku de Buenos Aires. Cuando regresé a Las Parejas le dije a mi familia que no me daba vergüenza trabajar con tacos altos. Al contrario, me divertía”.