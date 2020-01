Se mudó a Australia hace tres meses, bajo la modalidad Work And Travel, un programa que eligen varios jóvenes argentinos para poder viajar y trabajar en el destino señalado. La decisión de irse a vivir a otro país le costó, pero lo celebró a través su cuenta personal de Instagram con un mensaje motivador: “Es increíble la cantidad de excusas que creamos para no luchar por nuestros sueños, siempre buscando un por qué o pensando que tendremos las mismas oportunidades más adelante. ¡TOMA ACCIÓN! Y si tenés miedo, hacelo con miedo (...) No hay éxito sin fracasos. No hay fracasos si no hay intentos. Intentalo, disfrutá de tu LIBERTAD”.