El exabrupto de Víctor Hugo Morales sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman

Y continuó: “Era el tipo más famoso. Era el ‘paganini’ habitual de ese tipo de boliches. O lo podías matar en el Caribe, donde pasaba buena parte de su vida también, con los dineros que le daba el Estado. O lo podías matar por Europa o si querías secuestrarle a una hija, que andaba por Europa sin custodia, sin nada. Libremente. ¿Cuál era el riesgo que corría ese pobre hombre, salvo el ‘riesgo Nisman’? El riesgo de llegar a la conclusión de que su vida ya no valía nada. Porque no valía nada frente a la familia, que le dijo cualquier cosa a título conocido de su ex mujer (Sandra Arroyo Salgado). Porque no valía nada para los espías, que ni siquiera lo atendían, por bobo, según (Jaime) Stiuso ha pensado en esas horas”.