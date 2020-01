Apenas asumió, la ministra de Seguridad Sabrina Frederic anunció una “revisión” de la pericia que realizó la Gendarmería en la causa judicial sobre la muerte de Alberto Nisman. Ocurre que ese estudio avaló la hipótesis del homínido del fiscal, algo que incomoda a un sector del kirchnerismo. No fue una declaración al pasar, aunque sus dichos trajeron polémica porque la Gendarmería actuó por pedido de la Justicia. Solo el juez podría ordenar esa revisión. Frederic salió a aclarar que se trataría de una “revisión técnica-administrativa”. Pero todavía se discuten los alcances de esos dichos. Es más, no está claro el formato ni quiénes participarán de la revisión. En el Ministerio de Seguridad aseguran que “permitirá conformar un protocolo para otras fuerzas de seguridad”. Por ahora son solo dichos. Los nuevos jefes de la Gendarmería todavía no recibieron ninguna orden concreta.