En la vida real, Araujo no dejó nada librado al azar. Impuso reglas (no llevar armas, no ostentar, no hablar de más, no lastimar a nadie), no tenía antecedentes, era artista plástico, fue autodidacta (así logró saber que podía llegarse a la bóveda del banco a través del banco) y se anticipó a cada contingencia. Por ejemplo, cuando se rompió la llave de la camioneta con la que huían, sacó una copia para sorpresa de sus compañeros. Además es inteligente y pensante.