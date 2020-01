Los dichos contradicen las versiones públicas difundidas anteriormente por la familia. En un principio, Álvarez Castillo habló de un cordero -no un cerdo-, dijo que no sabía quién lo había arrojado y calificó el hecho como un “acto vandálico” y una “broma de mal gusto”. La pregunta que surge es obvia: ¿por qué decidió asar y comer un animal del que no conocía su procedencia?