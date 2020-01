Fasano recordó que "el parador, hasta hace cinco años, estaba abandonado, por eso le pedí a los dueños que me lo alquilaran. Empezamos a venir con amigos, pusimos plata cada uno, y lo levantamos. Acá no pasa nadie, estamos escondidos, vienen los que conocen. No estamos sobre una avenida. Entonces fue mucho más difícil. Pero bueno, pudimos armarlo”.