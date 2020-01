“Yo no me identifico con Marley. Me autodenominé así para que me abuela entendiera lo que estaba haciendo, cuando recién arranqué. Pero soy la antítesis de él. Marley es alto y yo petiso, él es rubio de ojos claros y yo morocho de ojos oscuros. Me siento más identificado con el youtuber mexicano ‘Luisito Comunica’, que es todo un referente para mí y publica videos de sus viajes por el mundo” , contó Mauro a Infobae.