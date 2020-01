Con su mamá recién pudo hablar en 2015. “Tenía 27 años y estaba muy desinformada. Pensaba que esos abusos no eran denunciables porque no había habido una violación. Creía que no iba a llegar a nada hasta que empecé a involucrarme con amigas feministas, quienes me impulsaron a hacer la denuncia el 26 de abril de 2018”, recordó Belén, que por ese entonces estaba desocupada y como no podía costear un tratamiento psicológico empezó a atenderse en la Fundación Fortaleza de Quilmes, donde conoció al abogado Paolo Zaniratto que actualmente la representa ad honorem.