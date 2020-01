“Yo ya no me siento una víctima, pero lo fui. Dejé de serlo cuando me presenté en la Justicia. Pude salir adelante, pero no todos pueden. Me alivia sentir que se sabe: ‘No dejes a tu hijo con este tipo’. Me quité el secreto de encima. No quiero que se repita”, asegura con un suspiro que habla de los años de angustia.