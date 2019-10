Vivanco considera, además, que el mapa de femicidios no debería abordarse desde el ministerio de Seguridad. “Las políticas públicas no pueden estar pensadas desde una lógica de abordaje criminal, como si un femicidio fuera un delito más. No se pueden pensar los femicidios desde la seguridad porque son delitos que contienen como raíz una estructura basada en la desigualdad entre los géneros o en las relaciones asimétricas de poder, por eso es importante que las estadísticas y las políticas públicas estén enfocadas en la prevención y promoción de derechos”.