El calvario comenzó en noviembre de ese año cuando Sadava fue a buscar a su hija a la casa de Mariela con la excusa de pasar un fin de semana con ella. “Yo le creí y le di a P., pero cuando le fui a reclamar por qué no me la había devuelto ya era tarde porque me había hecho la denuncia por abuso e impuesto medidas cautelares para que no pudiera tener contacto físico ni telefónico con ella”, recordó la mujer. En ese entonces la niña tenía 5 años y 8 meses.