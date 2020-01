Pero eso no había sido todo para el gigante de La Brava. En febrero del 2018 se anunció que la cadena Cipriani había comprado el hotel por 40 millones de dólares. Todo volvió a la vida prontamente. El empresario italiano Giuseppe Cipriani anunciaba a Infobae el verano pasado: “ Desde que vengo a Punta del Este, el hotel San Rafael es uno de esos lugares de los que siempre te acuerdas. Fue un ícono de Punta, está lleno de historia . Me enteré que estaba a la venta en febrero de este año. Me acerqué a Santina, la dueña, y terminamos haciendo este negocio. Después, empezamos a hablar con la Intendencia de Maldonado y la respuesta fue muy rápida. Trabajaron muy bien con nosotros, el proyecto se aprobó muy rápido. Punta del Este es, un poco el The Hamptons de los argentinos. Tenía miedo de trabajar en Uruguay, porque para mí es un lugar de descanso”.