No hay tanto legado familiar. Lo que te enseñan y, aprendes rápido, es que se necesita trabajar, no hay otra forma. Si tu abuelo y tu padre trabajaron toda su vida, es difícil que no trabajes. A los 19 años me mudé a Nueva York. Empecé de muy joven a trabajar: al principio en gastronomía y, luego, en hotelería. Ahí empecé mi carrera.