María, dueña del drugstore señaló que el joven agredido se encuentra bien y reveló que el agresor no le provocó lesiones más graves porque utilizó el machete del lado que no tenía filo. “ Le dio con la punta pero como no tenía filo no le pasó nada. Solamente recibió un raspón. Ver el video es impactante” , afirmó en declaraciones al canal de noticias de cable TN.