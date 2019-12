Pese al tiempo transcurrido, nada parece que vaya a cambiar. Lo que más le duele a la actriz es que, además de que no aporta a nivel económico, tampoco le interesa conocer a su hija, que ya pesa 15 kilos, camina y crece a pasos agigantados. "No tiene ningún tipo de contacto, no la ve ni por web cam. Nunca más me llamó por teléfono siquiera. Yo dejé todo para irme con él. Me hablaron de su personalidad de psicópata. Yo he vivido cosas que no podía darme cuenta de con quién estaba al lado”, detalló la actriz.