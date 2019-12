Al plantarse los árboles en fechas cercanas al nacimiento de los nuevos vecinos porteños, las familias pueden ver cómo el ejemplar crece al ritmo del recién nacido. “Cuando fuimos a poner la plaquita era el único de la cuadra que no tenía ni una hoja. La gente de la comuna me decía: “no te preocupes que está vivo”. El otro día pasé con la perra y vi que tenía la primera hojita y me puse contenta y pensé: “¡va a crecer!”. Ahora está lleno de hojas”, asegura Dolores.