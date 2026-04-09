Sociedad

La Justicia de Santa Fe autorizó subastar el avión de un agente de bolsa acusado por estafas

Los acreedores de la compañía vinculada al hombre argumentan que el bien debería destinarse a cubrir deudas. La aeronave está valuada en 50 millones de pesos

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El avión, valuado en 50 millones de pesos y perteneciente a Cereales del Sur, forma parte de los bienes decomisados en causas por delitos económicos
El avión, valuado en 50 millones de pesos y perteneciente a Cereales del Sur, forma parte de los bienes decomisados en causas por delitos económicos

El próximo 16 de abril, la provincia de Santa Fe realizará la subasta de un avión Cessna incautado a Daniel Casanova, un agente de bolsa acusado de estafas financieras, junto a otros bienes decomisados por causas judiciales. Esta decisión fue confirmada por el juez Alejandro Negroni, quien validó el procedimiento tras una audiencia celebrada este miércoles.

La aeronave, una Cessna 402 A que no vuela desde 2019, figura como parte del lote de bienes inmovilizados en el marco de investigaciones por delitos económicos. La particularidad de este caso radica en que el vehículo estaba registrado a nombre de Cereales del Sur, empresa vinculada a Casanova.

Según detalló La Capital, la firma se encuentra concursada y actualmente no posee facultades para disponer de su patrimonio. La defensa del financista había solicitado suspender la subasta, respaldada por los acreedores de la compañía, quienes argumentan que el bien debería destinarse a cubrir pasivos empresariales.

La Justicia autorizó el remate de la avioneta de un agente de bolsa rosarino acusado de estafas
El juez Alejandro Negroni validó el proceso administrativo y legal de la subasta, descartando que los bienes estén vinculados al narcotráfico

La discusión en torno a la titularidad del Cessna 402 A y su inclusión en la subasta se intensificó ante el reclamo de los acreedores de Cereales del Sur. Estos sostienen que la aeronave forma parte del patrimonio de la firma concursada y, por lo tanto, debería utilizarse para el pago de deudas.

En declaraciones recogidas por La Capital, los representantes de la empresa advirtieron: “Si la empresa quiebra, los reclamos van a caer a la provincia”. Además, enfatizaron que la imposibilidad de disponer de activos corrientes, ordenada por la Fiscalía, impidió la continuidad de un principio de acuerdo con los acreedores.

Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal, la defensa de Casanova expuso que ninguno de los bienes incluidos en la subasta está vinculado a delitos de narcotráfico, sino a delitos económicos.

Los abogados remarcaron que “llama la atención que no se hayan decomisado bienes 50 veces más caros que la avioneta y dos autos”, en referencia a los vehículos Audi A7 y Audi Q7 también ofertados por la provincia. Además, plantearon que estos bienes fueron secuestrados sin que exista una condena firme, la cual, de acuerdo con lo explicado ante el juez, podría demorar hasta cuatro años.

El avión no cuenta con llaves ni habilitación de vuelo desde 2019 y sufrió un accidente en San Fernando en el año 2009 según la Anac
El avión no cuenta con llaves ni habilitación de vuelo desde 2019 y sufrió un accidente en San Fernando en el año 2009 según la Anac

El juez Alejandro Negroni resolvió que la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) actuó conforme a la legislación vigente y validó la legalidad del proceso administrativo iniciado para la subasta. Según el reporte del medio rosarino, el Cessna 402 A no cuenta con llaves, se desconoce la cantidad de kilómetros recorridos y el año de fabricación, y está valuado en 50.000.000 de pesos, cifra que ronda los 37.000 dólares al tipo de cambio actual.

De acuerdo con la información que compartió el Gobierno de la provincia de Santa Fe, el avión en cuestión se trata del lote número 3 y es el más caro de la subasta.

La aeronave sufrió un accidente en San Fernando en 2009, hecho que consta en los registros de la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac), y desde 2019 no tiene habilitación para volar.

La subasta del 16 de abril representa la quinta edición de remates organizados por la Aprad en Santa Fe. La inscripción para participar en este proceso cerró este martes con 5.411 personas anotadas de distintos puntos del país. El evento, que tendrá lugar en Rosario, incluirá aproximadamente 150 lotes, entre ellos vehículos, motos y diversos bienes, marcando la primera ocasión en la que se ofrece una aeronave.

Las autoridades provinciales sostienen que estas subastas buscan “golpear las finanzas del delito y reconvertir esos activos en recursos con impacto social”. La diversidad y el valor de los bienes ofertados explican la alta convocatoria y, al mismo tiempo, consolidan una política pública que se ha expandido en la provincia.

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