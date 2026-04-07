Sociedad

Italia sumó una nueva licencia laboral: permitirá cuidar animales domésticos enfermos

El permiso contempla hasta tres días al año y exige certificado veterinario. En algunos casos puede ser con goce de sueldo y surgió a partir de un antecedente judicial que sentó las bases de la medida

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Italia implementa una licencia laboral para cuidar a mascotas enfermas, estableciendo un beneficio inédito con hasta tres días permitidos por año

Italia otorgó la primera licencia laboral remunerada para quienes necesitan cuidar a su mascota enferma. La medida permite solicitar hasta tres días por año, siempre con certificación médica. En este caso, la licencia no es por enfermedad propia ni de hijos, sino exclusivamente para atención veterinaria de animales domésticos. El anuncio sorprendió tanto a la opinión pública como a referentes de otros países, incluido Argentina.

El beneficio establece requisitos claros: la presentación de documentación que avale el estado de salud del animal y el grado de necesidad de la presencia del dueño, ahora referido como “tutor”. Algunas empresas en Italia ya lo implementaron en sus convenios, con componentes legales que surgieron a partir de un caso judicial de 2017.

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Es el primer país del mundo en otorgar licencias laborales para que vos puedas cuidar de tus mascotas enfermas. Tiene una limitación, es como máximo de tres días al año. Esa licencia, en algunos casos, se habla de una licencia con goce de sueldo”, explicó en Infobae en Vivo la periodista Luciana Rubinska.

Vista de un perro bóxer atigrado con orejas caídas, apoyando su pata en el muslo de su dueña, ambos en un sofá. El perro mira fijamente.
La nueva licencia laboral para animales en Italia exige la presentación de certificado veterinario que justifique el estado de salud de la mascota (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes y origen de la medida

El caso testigo que dio origen a la ley ocurrió en 2017, cuando un empleado de una universidad en Roma solicitó ausentarse para cuidar a su perro, que atravesaba una enfermedad grave. La justicia italiana dictaminó que negarle este derecho podía considerarse maltrato animal, validando así la licencia.

Esa sentencia sentó las bases para la incorporación de la licencia en la legislación. Grupos proteccionistas impulsaron su redacción para garantizar el derecho.

Tres nutrientes clave para que tu gatito crezca sano y fuerte. (Foto: Royal Canin)
Esta medida pionera coloca a Italia como el primer país del mundo en aprobar licencias específicas para tutores de animales domésticos enfermos (Foto: Royal Canin)

Debate en la Argentina

En los estudios de televisión argentinos, la periodista Luciana Rubinska impulsó la discusión con sus colegas. La posibilidad de trasladar la iniciativa italiana al ámbito local generó opiniones divididas, especialmente entre empleados y empleadores.

Rubinska destacó: “Podés pedir una licencia por enfermedad, no tuya, no de tu hijo, sino de tu mascota”, y agregó: “Me pongo en lugar de los empresarios argentinos. Vos venís a decirle: ‘Me voy a tomar el día y vos me vas a pagar ese día porque tengo que operar a mi perro’. Yo creo que se agarran la cabeza los empresarios”.

El permiso en Italia alcanza hasta tres días al año y puede ser con goce de sueldo, según el convenio colectivo. Para acceder, los trabajadores deben presentar certificado veterinario que justifique la urgencia y necesidad de asistencia personal. El sistema establece límites estrictos para evitar abusos.

Una veterinaria con bata blanca y guantes azules examina a un perro salchicha marrón en una mesa. Al fondo, un monitor muestra una radiografía canina.
La licencia puede incluir goce de sueldo según el convenio colectivo, contemplando derechos laborales y bienestar animal en Italia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultada sobre si existen proyectos legislativos similares en Argentina, Rubinska expresó: “Estaría como en las antípodas del objetivo de la reforma laboral. Pero estaría bueno saber si ya hay algún proyecto que esté elevado”. Por el momento, no se conocen iniciativas formales en el Congreso.

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