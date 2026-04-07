Sociedad

El día que perdimos la confianza: 7 de cada 10 argentinos se aíslan de quienes piensan diferente

El último informe Edelman, analizado en Infobae a la Tarde, muestra que la polarización y el aislamiento dominan la vida social argentina. Rosendo Grobo advierte sobre el deterioro de la confianza institucional y el avance de la insularidad

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El informe Edelman revela que 7 de cada 10 argentinos prefieren aislarse de quienes piensan diferente, reflejando una fuerte polarización social

En su columna en Infobae a la Tarde, el politólogo Rosendo Grobo advirtió que la confianza en las instituciones argentinas atraviesa su peor momento, señalando que “la salida es colectiva” y que la erosión de la credibilidad pública se profundizó tras la crisis de 2008, según los últimos datos del Edelman Trust Barometer.

En diálogo con el staff de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, el especialista remarcó: “La provocación es un reporte que publica Edelman, que hace una encuesta hace muchos años. Son 26 años que mide la confianza en muchos países. Lo mide en 28 países y le hace esta encuesta a 33 mil personas”.

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El quiebre de la confianza: del optimismo global al desencanto argentino

Grobo contextualizó el informe: “La confianza se desplaza de las autoridades a los pares. En 2005, Edelman marca ese cambio: la confianza empieza a romperse de las instituciones a las personas”.

El politólogo propuso mirar el fenómeno más allá del “excepcionalismo argentino” y subrayó tendencias globales: polarización, resentimiento y fragmentación. “La tendencia a la polarización, la creencia de que mi país está dividido y que estas divisiones son permanentes. No hay nada bueno del otro lado”, citó del informe.

Cuatro personas viajan en un vehículo de transporte público. Un hombre con auriculares mira su celular; una mujer observa por la ventana; dos mujeres más usan sus teléfonos.
La confianza institucional en Argentina atraviesa su peor momento desde la crisis de 2008, según datos del Edelman Trust Barometer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diagnóstico no es sólo argentino. Grobo puntualizó: “Edelman dice: ‘Un sistema que está en tu contra’. Podemos pensar en la casta en Argentina. Y por último, esto termina en una insularidad: resisto a confiar en cualquiera que sea diferente a mí”. El barómetro muestra que 7 de cada 10 personas son reacias o directamente se niegan a confiar en alguien con distintos valores. Según Grobo, “vivimos en una época muy volátil y esto nos genera muchos problemas”.

Cincuenta años de estancamiento y la desconfianza como marca argentina

La crisis de confianza adquiere en Argentina un matiz propio: “Argentina es un país que hace mucho tiempo no crece”, sostuvo Grobo. “En los últimos 50 años, la Argentina está en decadencia. Si vos comparás contra otros cincuenta años, de 1880 a 1930, era un periodo de progreso”, comparó el politólogo, aludiendo a indicadores como PBI, igualdad y acceso a la educación.

El panelista ilustró el cambio de clima social con una anécdota: “Un ejemplo bueno para que te agarres es los nombres de las panaderías. Antes se llamaban Panadería El Progreso, Club El Progreso. La idea del progreso era una idea instalada. Por eso recibíamos tanta migración de tantos lugares del mundo”.

El politólogo remarcó que, mientras la confianza en los pares se mantiene, la desconfianza institucional se profundiza: “Le creo a mis vecinos, le creo a mis compañeros de trabajo y a mis amigos, y le creo al CEO o al jefe de mi empresa. La confianza no se rompió a nivel social cercano, para decirlo de alguna manera. Pero empiezo a desconfiar mucho en las instituciones”.

Vista de una esquina de calle concurrida en Buenos Aires. Múltiples peatones esperan en la acera, y autos, taxis y autobuses circulan en la calle.
El informe resalta que el aislamiento social puede derivar en comunidades homogéneas y menos enriquecidas, con riesgo de fragmentación social (Imagen Ilustrativa Infobae)

El peligro de la insularidad y el desafío de reconstruir la confianza

El informe Edelman identifica un fenómeno creciente: la insularidad. “Resisto a confiar en cualquiera que sea diferente a mí”, citó Grobo, quien advirtió sobre los riesgos de aislarse en comunidades homogéneas: “Si yo busco solamente a un semejante y me aíslo, puedo terminar en una situación muy compleja a nivel social y a nivel personal. Primero, porque la vida con los parecidos es menos rica. Es menos interesante guetoizarse, encerrarse en sus countries, en sus escuelas, encerrarte en tu nicho y solo juntarte con los que piensan como yo”.

Paula Guardia Bourdin intervino: “El equilibrio entre la confianza en la institución y la confianza en el semejante es lo que se tiene que alcanzar. Porque darle rienda suelta a la semejanza como único vector, en definitiva, es una vía hacia la tiranía”.

Grobo recuperó un discurso histórico para cerrar: “La democracia, la libertad, no vive en una ley. No existe ley o texto constitucional que pueda proteger a las personas. La democracia o la libertad está en el corazón de las personas”. Y remató con una advertencia: “Necesitamos recuperar la confianza en algo más amplio que en lo que nos queda cerca, porque para sostener un país, Argentina, 50 millones de personas, necesito confiar en algo que me queda un poco más lejos”.

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