Pero hay excepciones: se prohíben aquellos nombres que resulten ofensivos o que "lesionen el honor" de la persona que lo va a llevar, no pueden ser más de tres nombres porque no hay espacio en el DNI, tampoco está permitido inscribir el mismo primer nombre a hermanos vivos, y no permiten usar un nombre de mujer para un varón o viceversa (salvo que sea José María, Andrea, Carmen, René, Tránsito, Rosario o Luján).