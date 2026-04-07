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Hasta cuándo siguen las lluvias en el AMBA y cómo estará el tiempo el resto de la semana

Varias provincias del norte registrarán tormentas fuertes. Corrientes será la más afectada, puesto que se esperan valores de precipitación acumulada de entre 60 y 120 mm

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio de la semana estuvo marcado por fuertes tormentas que afectaron al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante toda la jornada del lunes. Este martes, las condiciones meteorológicas no mejorarán y será otra jornada en la que la lluvia será la protagonista.

De acuerdo con el último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes, rige una alerta amarilla por lluvias en el AMBA y gran parte de la provincia de Buenos Aires, con precipitaciones, algunas localmente fuertes, y valores acumulados estimados entre 30 y 75 mm, que podrían ser superados en forma puntual. Sin embargo, no se esperan tormentas de consideración.

En simultáneo, advirtieron que durante la noche se regitren vientos del sector sur entre 35 y 50 km/h. Según informaron, las ráfagas podrían llegar a superar los 70 km/h. Con respecto a los valores térmicos, informaron que las temperaturas rondarán entre los 18 y 21 ° C.

La inestabilidad persistirá hasta la mañana del miércoles, cuando la probabilidad de lluvias descenderá progresivamente. Desde el mediodía, se prevé la finalización de las precipitaciones y el inicio de un período de mayor estabilidad atmosférica.

Tabla de pronóstico del tiempo extendido para Ciudad de Buenos Aires, CABA, con íconos de clima, temperaturas, probabilidad de lluvia y viento para la semana
El prónóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, detallando la probabilidad de precipitación, temperaturas, viento y ráfagas para cada día de la semana (SMN)

De igual forma, se espera que la alerta por vientos se mantenga activa durante la madrguada de mañana en el AMBA y en toda la zona costera bonaerense. La mínima proyectada será de 15 grados, mientras que la máxima tocará los 22 grados.

Las condiciones climáticas mejorarán considerablmente el jueves, puesto que no se prevén lluvias y los valores térmicos subirán levemente hasta tocar los 23° C. De igual forma, el cielo permanecerá parcialmente nublado.

Las nubes desaparecerán para el viernes. En línea con el pronóstico, se tratará del día más estable y soleado de la semana, con valores térmicos similares a los que se esperan para el jueves.

La nubosidad volverá a hacerse presente el sábado, pero sin precipitaciones previstas. La temperatura ascenderá un grado, partiendo de los 16 y llegando hasta los 24° C.

El día de mayor calor será el domingo, cuando la máxima en el AMBA toque los 25 grados. En tanto, el cielo permanecerá parcialmente nublado.

El mapa de alertas en todo el país

En simultáneo, rigen advertencias de variada intensidad en varias provincias. De hecho, para este martes, emitieron una alerta naranja por tormentas que se extenderá hasta el mediodía en la provincia de Corrientes y algunos pocos municipios chaqueños.

“El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, señalaron desde el SMN.

Mapa de Argentina mostrando alertas meteorológicas por colores: verde para sin riesgo, amarillo para precaución y naranja para riesgo en el noreste
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de alertas meteorológicas par este martes, mostrando zonas con diferentes niveles de advertencia

Mientras tanto, durante gran parte del día, las provincias de Misiones, Formosa, Chaco, el oeste de Salta y Santago del Estero, así como el noroeste de Santa Fe y de Entre Ríos experimentarán tormentas con capacidad de daño e interrupción momentánea de las actividades cotidianas. “Se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 75 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, señalaron.

Por último, además de gran aprte del territorio bonaerense, la región del centro sur del territorio entrerriano estará bajo alerta amarilla por vientos fuertes durante la noche del martes y madrugada del miércoles. “El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 70 km/h”, precisaron.

La situación mejoraría para el miércoles en las provincias del norte, puesto que solo se mantendrán activas las advertencias por viento.

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