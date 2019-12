Sin embargo, no había sangre ni en las sábanas ni en la ropa de Ray. No había sangre por ningún lado. Como si el balazo se lo hubieran pegado a alguien que ya llevaba tiempo muerto. Además, la entrada de la bala no concordaba con la posición que Ray tenía en el piso, salvo que después de recibir el disparo se hubiera levantado y caído al suelo.