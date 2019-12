“Cuando una piensa desde la perspectiva de género no hablamos de la genitalidad sino desde una perspectiva política. La gestión de la gobernadora Vidal no tuvo feminismo. Sí hubo algunas acciones como la paridad de género. Pero la verdad es que ella atacó a sectores altamente femenizados como el sector docente, con quien no tuvo ni la menor empatía. Y cuando convocó a las mujeres lo hizo desde un lugar conservador, no transformador”, analizó la futura ministra de las mujeres.