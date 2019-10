“Estoy emocionada. Me acabo de dar cuenta cuánto me pesaba esta mochila sobre mi espalda. Aunque continuaba con mi vida, estar esperando novedades de una justicia con tiempos lentos, no hacen bien. Agradezco al movimiento de mujeres que me permitió sanar, a otros niveles. Tenemos que construir de otras maneras, pero hoy estamos un poco más cerca de la justicia . Y para aquellos que nos pidieron que esperemos los tiempos de la justicia esta es una respuesta. Yo soy una afortunada en un sistema en el que las cosas no funcionan así. Son muy pocas las causas que son elevados a juicio con una acusación formal. Más allá de mi caso particular voy a seguir trabajando para que sea el sistema el que se modifique”, contó Thelma Fardin a Infobae, después de recibir la noticia de que se avanzó en la persecución penal por el delito de violación agravada en el Juzgado 10 del Distrito Penal de Audiencia de Managua, en Nicaragua.