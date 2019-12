—A mí personalmente no me gustaba. También hay que ver yo era hija del presidente, no era la mujer. Cuando hacen estos paralelismos con Juliana (Awada), ella lo vivió cuando tenía 45 años, yo tenía 18. Acompañé a mis padres, nada más, no cumplí el rol de primera dama. Te agobia. Yo no la sentía como mi casa, no le ponía cariño a la habitación. En cambio iba a la casa de mi mamá y tenía todas mis cositas y lo sentía mío. A l a Quinta de Olivos nunca la sentí como mi hogar. Para mí no fueron años muy lindos, de ahí vi salir a mi hermano muerto.