Crimen y Justicia

Dos nenas de 14 años manejaban una moto, perdieron el control y se incrustaron en un local en Caseros

Ocurrió el lunes en la calle Puán al 3900. Las menores no usaban casco y resultaron levemente heridas. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. El video

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El momento en que la moto se incrustó en el local de Caseros

Dos adolescentes de 14 años protagonizaron un violento accidente en la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero, donde perdieron el control de la motocicleta en la que circulaban y se incrustaron en el interior de un local que vende lencería y funciona como centro de estética.

El hecho ocurrió el lunes por la tarde, alrededor de las 16:20, en local Desha, ubicado sobre la calle Puan al 3900 y fue captado por cámaras de seguridad. La secuencia muestra cómo la moto, conducida a gran velocidad, impactó contra el frente vidriado del comercio y recorrió varios metros dentro del local.

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“Nos pasó algo que jamás imaginamos vivir. Una moto chocó contra la entrada de nuestro local y dejó todo destruido. Ver el lugar por el que trabajamos tanto así, fue devastador”, escribieron las dueñas del comercio en Instagram.

“Detrás de este local hay años de esfuerzo, sacrificio y sueños. Muchos nos conocen y saben cuánto amor le ponemos a nuestro trabajo todos los días. Decidí compartir el video porque necesito que se vea lo que pasó. Gracias a todos los que están compartiendo, apoyando y mandando mensajes. De corazón”, agregaron.

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Las menores provocaron graves daños materiales en el mostrador, los muebles y las estanterías. Ninguna de las dos adolescentes -de acuerdo con lo que se ve- llevaba casco en el momento del choque. “Venían a mucha velocidad y ni siquiera sabían apagar la moto”, declaró al canal TN una de las dueñas del comercio.

Primer plano de una mano con uñas acrílicas decoradas con patrones y la palabra 'Baby', anillos y un tatuaje de ojo en el dorso. Fondo de pared con grafitis
Las dueñas del local se refirieron al accidente en sus redes sociales

Vecinos del barrio se acercaron al lugar y asistieron a las menores hasta la llegada del SAME y efectivos de la policía local. Ambas jóvenes se encontraban conscientes y no presentaron heridas de gravedad, aunque sufrieron golpes producto del impacto. Según la dueña, la adolescente que iba como acompañante se fue del lugar y desapareció, mientras que la que conducía la moto sufrió cortes y se lastimó el tabique.

El mayor daño fue para el comercio, que resultó con la vidriera destruida y pérdidas materiales considerables. La investigación del caso quedó a cargo de la fiscalía de turno. “Arrancaron de cuajo el marco de la ventana”, graficó la dueña.

Las dueñas del local relataron que poco después del accidente, el padre de la menor que manejaba la moto se acercó hasta el local y ofreció disculpas. Sin embargo, la incertidumbre en las propietarias por el futuro del negocio les genera preocupación.

Según dijeron, es muy poco lo que saben sobre quién se va a hacer cargo de los daños materiales y hasta creen que serán ellas las que deberán costear los arreglos. “Por ahora una sola persona nos dijo más o menos que esto costaría 800 mil pesos, solamente los materiales, sin la colocación”, adelantó.

Interior de un local comercial en Caseros, mostrando una camilla cubierta con una manta rosa y estantes con productos en el fondo
Otro de los posteos de las dueñas del local

“No sabemos si van a pagar algo, si van a pagar lo que rompieron, porque encima está todo muy caro. Y el trabajo está muy bajo”, lamentaron.

Pese a la gravedad de los daños, el local continúa atendiendo con normalidad y llevarán adelante rifas para reunir dinero. En cuanto a la parte legal, las dueñas insistieron en que son pocas las respuestas de la Justicia y la Policía por el momento, pese a que la denuncia fue hecha.

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