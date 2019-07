En agosto de 1989 Carlos Menem recibió en la Casa Rosada la visita de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, a quien consultó sobre su iniciativa para indultar a los militares. Dos años después, en otra visita, almorzó con la ex mujer de Domingo Perón, quien gestionaba su pensión como ex presidenta y con su mujer Zulema Yoma en un restaurante céntrico (AGN). “Menem fue el único que se portó lealmente conmigo”, declaró Isabel Perón.