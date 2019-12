-Lo que estoy reclamando, en primer lugar, es la herencia de mi mamá. En relación al posicionamiento subjetivo, me reconozco como la hija de mi padre, no reniego de eso, lo cual no me exime en reconocerlo como un torturador y un genocida. A mí no me modifica en nada cambiarme el apellido, como ocurrió con Mariana Dopazo -la ex hija de Miguel Etchecolatz-, que entiendo que ha tenido una condena social previa por su historia. Al contrario, me parece que es una disputa que tengo que dar al interior de mi familia. Ellos se sentirían cómodos si rompiera con el parentesco.