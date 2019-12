Advirtió, en ese momento, que efectivamente bajaban de un camión militar soldados con las caras pintadas. Se dirigió con su auto hacia la puerta del Edificio Libertador, sede del Estado Mayor del Ejército, para ver de cerca la intervención del grupo comando que comenzó a reducir las guardias para tomar posesión del establecimiento. “No sabía qué hacer. Veo que empiezan a bajar cajas de municiones. Veo, también, movimiento por detrás del edificio sobre lo que era la calle Huergo. Doy la vuelta. No había nadie en la calle. Me ve un carapintada, me detecta, yo me freno en el medio de la calle, el tipo se acerca, agarro el grabador y me dice ‘la cuarta etapa del Operativo Dignidad ha comenzado’. No llego a decirle nada, se da media vuelta y se va”.