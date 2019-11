“ No pasás porque parecés un hombre y no estás tan buena como tu amiga ", fue la explicación que un empleado del boliche ubicado en el complejo Costa Salguero le dio a Kiara Acosta, una joven de 21 años, para no dejarla entrar. Si bien la chica quiso razonar con el personal de Rose in Rio para que la dejara ingresar, no hubo caso y tuvo que retirarse del lugar.