“Fui a bailar el sábado. Federico Dickmann, un relacionista público del boliche, le dijo a mi amiga que no podía pasar porque no ‘era tan linda como ella’ y además porque estaba vestida, según él, como una puta. Mi amiga estaba exactamente vestida como yo. Sabían de antemano que yo soy una chica trans y por eso no me dejaron ingresar. Fui, me acerqué y le dije que no quería hacer un escándalo, que no quería escracharlos y que sólo quería pasar un buen rato. Pero no hubo caso. No me dejaron entrar”, contó Kiara en diálogo con Infobae.