“Hay que estar capacitado para leer el azar porque la vida es azarosa” dice Rolón a la vez que asegura que uno de los grandes desafíos de todo ser humano es prepararse para estar a la altura de sus sueños. “Porque a veces uno sueña y dice cómo me gustaría cantar, pero no te pasas ocho horas estudiando canto. ¿Hiciste el esfuerzo por si el azar te ponía en la situación de…? Yo me encuentro con mucha gente que se lamenta por no haber conseguido aquello para lo que no se preparó”. Y concluye citando una frase de Alejandro Dolina que dice le gusta mucho y es aplicable a diversos órdenes de la vida: “Por lo general, la gente que estudia tiene más suerte en los exámenes”.