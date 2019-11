Bernardo Stamateas: “Ser solidario es terapéutico”

No esquiva consultas y tiene respuestas para todo. Al ser consultado sobre la agresividad y el nivel de confrontación al que están expuestos quienes utilizan redes sociales, Stamateas no duda en reconocer que son un espacio ideal para que quien está frustrado y no logra identificar los motivos de su frustración lo desplace en el otro. “En las redes el que habla bien de vos quiere tu afecto y el que habla mal quiere tu mirada, porque el indiferente no gasta ni dos minutos en contestarte nada” afirma; a la vez que asegura que “detrás de una crítica hay una demanda de amor”. El consejo es categórico en cuanto que hay que bloquear a quien es agresivo por esa vía de comunicación porque, según explica: “El que agrede no busca resolver, el que agrede busca lastimarte”.