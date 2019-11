Pasemos por alto el detalle de que para Mercier decir es más importante que hacer; se da además el absurdo de que las mayores exigencias retrospectivas respecto de la supuesta no acción para frenar la matanza de judíos van dirigidas al Papa, que no tenía divisiones. Y, como lo señaló Francisco, no hay reproches hacia los jefes de Estado de los países aliados, el Reino Unido y Estados Unidos en particular.