La autoridad del Sumo Pontífice es de orden moral; no tiene resortes de orden físico para ejercer presión sobre un gobierno, en el supuesto de que considerara que corresponde hacerlo. "El Papa no tiene divisiones", diría Stalin. Tiene algo más importante que el poder material que es la autoridad espiritual. Pero si los actores en el terreno no se remiten a ella, esa autoridad queda en el plano potencial. No se ve, pero está allí como recurso de última instancia, como una reserva a la cual apelar en caso de extrema necesidad. Puede transformarse en un poder incluso mayor que el de otros Estados.