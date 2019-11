El sociólogo opinó además que “desde el kirchnerismo no se intensificó la polarización sino que reflotó viejos lemas de polarización social". El ‘gorila’ era una referencia de los años ’80 y por varias décadas no existió esa referencia. Hoy ha vuelto a circular. Los jóvenes politizados se insultan con ese término y del otro lado también usan los propios. El publico politizado no es un mayoría pero funciona peor que en los ’90 y eso es fruto de la experiencia kirchnerista, porque hubo una estrategia de política cultural de polarizar y usar esas palabras. Activamente reflotaron la referencia de gorila, que durante años estuvo mal vista”.